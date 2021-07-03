Движение перекрыли в центре Москвы из-за загоревшейся машины
Россия, Москва, улица Андрея Карлова Карта всех событий
Автомобиль загорелся на проезжей части в центре столицы. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.
Инцидент произошел на улице Андрея Карлова. Речь идет об участке между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.
— Движение перекрыто, на месте находятся оперативные службы города, — отметили в ведомстве.
По данным источника «ВМ» в экстренных службах, никто из горожан во время происшествия не пострадал.
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