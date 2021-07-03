Движение перекрыли в центре Москвы из-за загоревшейся машины

Фото: Telegram.com/ Дептранс. Оперативно

Россия, Москва, улица Андрея Карлова Карта всех событий

Автомобиль загорелся на проезжей части в центре столицы. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на улице Андрея Карлова. Речь идет об участке между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.

— Движение перекрыто, на месте находятся оперативные службы города, — отметили в ведомстве.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, никто из горожан во время происшествия не пострадал.