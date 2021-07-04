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Две девочки погибли в машине из-за жары в Ростовской области

Анастасия Волоснова

Происшествия
Две девочки погибли в машине из-за жары в Ростовской области
Фото: Кардашов Антон / АГН Москва

Две маленькие девочки скончались в автомобиле, который стоял на жаре во дворе их дома в Каменском районе Ростовской области. Об этом рассказали в СУСК России по региону.

Инцидент произошел в субботу, 3 июля. Девочки 2017 и 2019 годов рождения во время игры во дворе залезли в припаркованный возле дома автомобиль.

Мать детей не смогла их найти, поэтому обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тела девочек в автомобиле. По предварительным данным, причиной смерти детей стало воздействие высокой температуры воздуха.

По факту произошедшего проводился проверка. Возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, на юге и востоке Ростовской области 3 и 4 июля объявили штормовое предупреждение из-за жары. Температура воздуха в регионе может достигать 40 градусов тепла.

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