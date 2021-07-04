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Диетолог объяснила, как похудеть летом

Игорь Синельников

Общество
Диетолог объяснила, как похудеть летом
Фото: pixabay.com

Активные виды спорта, путешествия, медитация и правильно организованное питание — все это способствует снижению веса в теплое время года. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала нутрициолог и диетолог Ирина Писарева.

Специалист отметила, что в летний период важно больше быть на свежем воздухе и заниматься физическими нагрузками. Это отлично помогает похудеть, рассказала врач.

— В теплое время года есть возможность гулять и дышать свежим воздухом, заниматься активными видами спорта и медитацией на улице. Можно путешествовать, ходить на экскурсии — все это способствует похудению, — посоветовала собеседница «ВМ».

По словам врача, в летний период человеку требуется меньше калорийной пищи: он может обходиться овощами, фруктами и легкими белками. Например, в теплое время года можно есть нежирное мясо говядины, курицу, индейку, перепелку или рыбу. Фрукты летом нужно употреблять в меру, так как они содержат много сахара. Их стоит есть до 15–16 часов: до этого времени у человека лучше всего работает метаболизм, отметила врач.

Эксперт рекомендовала в летний период ограничить количество углеводов. Их тоже лучше употреблять в первой половине дня, предупредила диетолог.

— Летом с утра можно съесть цельнозерновую кашу. Пищу, содержащую углеводы, можно также оставить на обед. Однако ужин должен быть легким. Например, свежие или приготовленные на гриле овощи, — посоветовала специалист.

Также перед любым приемом пищи врач рекомендовала выпивать стакан воды. После этого для насыщения человеку будет достаточно меньшего количества еды, заключила Писарева.

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