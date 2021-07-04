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Тимофей Баженов прокомментировал новый проект правительства Москвы, который поможет соединить столичные парки велодорожками

Павел Гриднев

Общество
Тимофей Баженов прокомментировал новый проект правительства Москвы, который поможет соединить столичные парки велодорожками
Фото: Максим Манюров

В рамках проекта «Зеленое кольцо» парки Москвы будут объединены сетью велодорожек. Планируется, что реконструкция пройдет в течение трех лет. Ведущий телепередач о природе высоко оценил новый проект мэрии.

Комментируя нововведение, Тимофей Баженов заметил:

— Это отличная новость не только потому, что велосипед полезен для здоровья. Велосипед остается самым экологичным видом транспорта. Если часть жителей столицы пересядет на велосипеды, это поможет снизить выброс вредных веществ в атмосферу. Воздух в столице станет заметно чище.

Москва претендует на звание самого зеленого города планеты. Сегодня 49 процентов территории столицы заняты зелеными насаждениями. Чтобы сохранить и преумножить это достижение, Тимофей Баженов предлагает ввести запрет на вырубку парковых зон города на десять лет.

Нам необходимо не только развивать, но и сохранять существующие зеленые зоны Москвы, заметил журналист. Московская мэрия усиленно работает над решением этого вопроса. Например, в ближайшие годы планируется не менее 10 процентов промышленных зон превратить в парковые зоны.

Популярность велосипедов, самокатов и роликовых коньков в Москве растет с каждым днем. Но отсутствие специальных полос для водителей индивидуальных транспортных средств часто приводит к конфликтам с пешеходами. После того как в столице появится сеть велодорожек, эту проблему получится решить самым выгодным для всех способом, подчеркнул Тимофей Баженов. Кроме этого, развитая велоинфраструктура подтолкнет москвичей и гостей столицы к тому, чтобы начать вести здоровый образ жизни.

Тимофей Баженов добавил, что в парках необходимо гулять, а не строить. Благоустройство Москвы всегда должно идти в первую очередь в интересах ее жителей, а не строительных организаций. Поэтому надо внимательно следить за реконструкцией парков, чтобы на фоне новых построек город не терял своего зеленого облика.

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