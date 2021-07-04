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Песков рассказал, что мешает встрече Путина с Зеленским

Иван Юминов

Политика
Песков рассказал, что мешает встрече Путина с Зеленским
Фото: Администрация президента РФ

Встрече президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского мешает невыполнение Минских соглашений, а также несовпадение образов последнего. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в воскресенье, 4 июля.

— Помимо вот этого основного момента о невыполнении Минских договоренностей, еще, наверное, и тот факт, что президент Зеленский с самого начала выглядел как очень современный, демократичный президент, который несет порядок и демократию в свою страну, — рассказал Песков.

Это не коррелирует с давлением Киева на политических оппонентов и желанием избавиться от них с помощью уголовных дел, отметил пресс-секретарь президента в эфире телеканала «Россия 1».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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