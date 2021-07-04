«В воду лучше не соваться»: из-за чего появляются смерчи на море и насколько они опасны

Фото: Скриншот видео Youtube-канала edorigo72

Смерчи на российском побережье Черного моря являются нормальным природным явлением, которое не встречается обычно с осени до начала лета. Пока водяные столбы находятся в море, они не представляют опасности для отдыхающих на берегу. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали синоптики.

В воскресенье, 4 июля, в социальных сетях появились видео, на которых зафиксирован смерч в Кабардинке. Природное явление прошло без жертв и разрушений.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что такие природные явления — норма для побережья юга России.

— Это для юга обычная история. Черноморский бассейн. Осадков больше выльется в Крыму, а смерчей будет больше вдоль Черноморского побережья и Кавказа, и Крыма, — сказал он.

Тишковец объяснил, что это связано с сильной энергической неустойчивостью и положительно заряженной энергией.

— И там мощнейшие суперячейки, которые на ближайшие сутки, а то и двое, и трое будут обеспечивать взрывной рост гибридных облаков, которые будут свои хоботы выпускать и засасывать воду из Черного моря в виде таких смерчей. Обычная история, — сказал синоптик.

Также он подчеркнул, что смерчи на море не такие разрушительные по своей силе, как на суше, например, в Америке. При выходе на сушу природное явление умирает.

— У нас немножко другой микроклимат и географическое расположение. Не та энергетика. Но все равно лучше в море не соваться, — добавил Тишковец.

Как рассказал синоптик, метеоролог, эколог и климатолог Александр Шувалов, наиболее часто смерчи встречаются в те моменты, когда температура воды в море достигает 25–26 градусов. Следовательно, наиболее высока вероятность образования такого природного явления с июля по первую часть сентября.

— Хуже всего, когда вся масса воды, собранная смерчем, обрушивается в истоки маленьких рек… Поднимается вал в два-четыре метра, а потом сметает все на своем пути, — сказал эксперт.

Он добавил, что поэтому лучше избегать таких опасных зон, как долины малых, казалось бы, высохших рек.