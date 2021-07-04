Детскую и спортивную площадки на набережных в Дорогомилове благоустроят в августе

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Бережковская набережная Карта всех событий

Детскую и спортивную площадки на набережных между мостами Богдана Хмельницкого и Новоарбатским в районе Дорогомилово планируется обновить в августе 2021 года. Об этом рассказал депутат муниципального округа Артур Луцишин.

— В августе 2021 года планируется изменить габариты детской и спортивной площадок на набережных, полностью заменить оборудование и покрытие. Площадь пространства для детского отдыха составит 260,8 квадратных метра, а спортивной площадки – 196,2 квадратных метра, — сказал он.

Также на набережных от моста Богдана Хмельницкого до Новоарбатского продолжается обустройство велодорожек, которое началось в прошлом году. В июле 2021 года на этом участке переместят часть светофоров, которые подпадают под трассировку дорожек.