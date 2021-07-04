Автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы и скрылся

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 22 Карта всех событий

Автомобиль сбил пешехода на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 4 июля.

Инцидент произошел на Пятницком шоссе в районе дома 22, на пешеходном переходе.

По данным Telegram-канала «112», машина скрылась с места ДТП. Ее объявили в розыск.

Ранее сообщалось, что машина насмерть сбила пешехода на востоке города. Водитель допустил наезд на человека, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.