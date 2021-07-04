Автомобиль сбил пешехода на северо-западе Москвы и скрылся
Россия, Москва, Пятницкое шоссе, 22 Карта всех событий
Автомобиль сбил пешехода на северо-западе столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 4 июля.
Инцидент произошел на Пятницком шоссе в районе дома 22, на пешеходном переходе.
По данным Telegram-канала «112», машина скрылась с места ДТП. Ее объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что машина насмерть сбила пешехода на востоке города. Водитель допустил наезд на человека, пересекавшего проезжую часть в неположенном месте.
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