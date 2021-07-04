«Это вменяется в грех»: священник назвал главную ошибку при крещении ребенка

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Крестить детей необходимо в первые пять месяцев их жизни, а иначе это вменяется родителям в грех. Об этом сообщил церковный публицист, протоиерей Максим (Первозванский).

— Единого правила о возрасте крещения в православии нет. За последнее тысячелетие утвердилась практика крестить детей в младенчестве, чтобы не оставлять их без участия в таинствах, без дальнейшего причащения, без возможности молиться за них в литургии, — рассказал священник.

В случае если ребенок не крещен до пяти месяцев без уважительной причины, родителям вменяется это в грех, добавил он. В последнее время, по словам отца Максима, родители крестят детей в 10–12 лет, чтобы подготовить их к принятию важного решения в жизни.

Из-за этого они могут стать атеистами или же сменить веру, а затем вновь вернуться в православие, приводит слова протоиерея РИА Новости.

Ранее протоиерей Максим Козлов сообщил, что вакцинация от коронавируса не является основанием для послаблений при соблюдении Петрова поста. Он отметил, что послабления постящимся допускаются при болезни, но прививка — не заболевание.