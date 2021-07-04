Автобус столкнулся с самокатом на востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Стромынка Карта всех событий

Столкновение автобуса и самоката произошло на востоке столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в воскресенье, 4 июля.

Инцидент произошел на улице Стромынка рядом с домом № 6. В результате происшествия есть один пострадавший, уточнил источник «ВМ».

Ранее сообщалось, что автомобиль скорой помощи столкнулся с машиной полиции на северо-востоке Москвы. В результате происшествия на Русаковской улице пострадал фельдшер, его госпитализировали.