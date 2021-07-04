Снаряд времен ВОВ обнаружили в Волоколамском округе

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковном селе Теряево Волоколамского городского округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел днем субботу, 3 июля, по адресу улица Советская, дом 36. В экстренные службы сообщили об обнаружении минометной мины времен ВОВ.

Полиция прибыла на место и взяла объект со снарядом под охрану. Специалисты планируют ликвидировать боеприпас в понедельник, 5 июля, пишет РИАМО.

Еще один боевой снаряд времен ВОВ 21 июня обнаружили в Даниловском районе Москвы, а 16 июня другой боеприпас нашли в столичном районе Хорошево-Мневники.