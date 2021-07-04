Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Снаряд времен ВОВ обнаружили в Волоколамском округе

Анастасия Волоснова

Происшествия
Снаряд времен ВОВ обнаружили в Волоколамском округе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Снаряд времен Великой Отечественной войны нашли в подмосковном селе Теряево Волоколамского городского округа. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел днем субботу, 3 июля, по адресу улица Советская, дом 36. В экстренные службы сообщили об обнаружении минометной мины времен ВОВ.

Полиция прибыла на место и взяла объект со снарядом под охрану. Специалисты планируют ликвидировать боеприпас в понедельник, 5 июля, пишет РИАМО.

Еще один боевой снаряд времен ВОВ 21 июня обнаружили в Даниловском районе Москвы, а 16 июня другой боеприпас нашли в столичном районе Хорошево-Мневники.

Читайте также:
Великая Отечественная войнаобнаружение боеприпасовМЧС
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чуть помедленнее, лето, умоляю

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Татьяна Потяева
Татьяна Потяева

Активно решаем проблемы граждан

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Все мнения
О проекте