Беспилотник при столичной больнице доставил 4,2 тысячи контейнеров с анализами
Беспилотник при Первой городской больнице имени Пирогова в Москве прошел порядка 1,6 тысячи километров и перевез около 4,2 тысячи контейнеров с анализами. Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
Машина используется для доставки анализов пациентов между корпусами, чтобы врачи могли больше времени проводить с больными.
Каждый день беспилотник делает восемь рейсов. Длина каждого из них составляет один километр, пояснили в ведомстве.
Осенью прошлого года в больнице начал работу зарубежный автомобиль, позже его заменила российская разработка. Над ней работали ученые «МосТрансПроекта» вместе с коллегами из МАДИ. За рулем по закону должен всегда находиться пилот-оператор.