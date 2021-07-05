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Беспилотник при столичной больнице доставил 4,2 тысячи контейнеров с анализами

Анастасия Волоснова

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Беспилотник при столичной больнице доставил 4,2 тысячи контейнеров с анализами
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Ленинский проспект, 8к1 Карта всех событий

Беспилотник при Первой городской больнице имени Пирогова в Москве прошел порядка 1,6 тысячи километров и перевез около 4,2 тысячи контейнеров с анализами. Об этом в воскресенье, 4 июля, рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Машина используется для доставки анализов пациентов между корпусами, чтобы врачи могли больше времени проводить с больными.

Каждый день беспилотник делает восемь рейсов. Длина каждого из них составляет один километр, пояснили в ведомстве.

Осенью прошлого года в больнице начал работу зарубежный автомобиль, позже его заменила российская разработка. Над ней работали ученые «МосТрансПроекта» вместе с коллегами из МАДИ. За рулем по закону должен всегда находиться пилот-оператор.

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