Возбуждено дело по факту смерти пациента, заболевшего COVID-19 в клинике Москвы

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Возбуждено уголовное дело по факту смерти онкобольного пациента, заболевшего COVID-19 в частной клинике Москвы. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Установлено, что специалисты клиники передали одному из своих пожилых пациентов коронавирус во время лечения из-за несоблюдения антиковидных мер. Позднее врачи проигнорировали информацию о диагнозе мужчины, несмотря на его просьбы оказать лечение.

Уточняется, что онкобольной приехал в медицинское учреждение с отрицательным тестом на коронавирус, однако заболел, после чего мужчину выписали под домашнее наблюдение. Кроме того, факт нарушений работники клиники попытались скрыть в документах.

Следователи провели проверку в клинике и обнаружили ряд нарушений. В настоящее время идет допрос свидетелей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.