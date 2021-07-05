Выставка «Горизонталь превращения» откроется в Доме Гоголя

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В Новом крыле Дома Гоголя открывается выставка «Горизонталь превращения». Посетители увидят, как произведения искусства современных художников претерпевают визуальные превращения.

Гостям музея предложено, вооружившись картой шахматного поля, вступить в игру. Главный герой, начав путь пешкой, двигается по игровой доске, созданной Игнатом Данильцевым. Кульминацией партии станет разгадка назначения странного артефакта, приобретенного художником на блошином рынке в 1990 году.

Георгий Кизевальтер переводит пешку в статус игрока, предлагая решить задачу о расстановке восьми ферзей. Фигурами в инсталляции выступают предметы повседневного обихода. В последнем зале можно сыграть эксцентричную партию, в которой фигуры отличаются не формой, а звучанием.

Один из тематических ходов выставки переносит зрителя в действительность. Структура блочных хрущевок Саши Новоселовой перекликается со структурой игровой доски, в клеточках которой «живут» фигуры. Переход от коллективного к личному опыту в шахматных образах маркируют работы Марии Арендт, воплотившей в гобелене семейный фотоальбом.

В процессе перемещения по экспозиции можно обнаружить неожиданные параллели между событиями, смыслами, контекстами и подтекстами творческого опыта художников.

Вход на открытие выставки 8 июля осуществляется по бесплатным электронным билетам.

Выставка открыта с 9 июля по 12 сентября, сообщается на сайте музея.