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Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков стартовало в Москве

Полина Долганова

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Клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков стартовало в Москве
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва начала клиническое исследование вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Совместно с Центром им. Гамалеи мы начали клиническое исследование вакцины «Спутник V» для подростков 12–17 лет, — заявила заммэра.

В настоящее время исследования проводятся на базе двух детских больниц — Морозовской и З. А. Башляевой. Для исследований были привлечены 100 добровольцев, чьи обследования начались в понедельник. Так, каждый из числа участников предварительно проходит ПЦР-тест.

Ракова добавила, что вакцинация проводится тем же «Спутником», который используется для совершеннолетних граждан, но в меньшей дозировке. Исследование будет длиться в течение 12 месяцев с момента старта. Все это время подростки будут находиться под наблюдением специалистов. Так, после введения обоих компонентов по отдельности дети будут находиться в стационаре в течение трех дней. Далее добровольцы должны будут несколько раз посетить больницу для сдачи анализов и вести дневник самонаблюдения в специальном приложении на смартфоне.

В исследованиях задействованы подростки, которые ранее не болели COVID-19 и не имеют противопоказаний к прививке, пишет РИА Новости.

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