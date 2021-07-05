Минкульт Украины внес Дмитрия Губерниева в список угроз нацбезопасности

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Министерство культуры Украины внесло российского спортивного комментатора Дмитрия Губерниева в список лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности для страны. Соответствующий обновленный документ в понедельник, 5 июля, был опубликован на сайте ведомства.

Помимо Губерниева, в список также добавили российского актера Романа Юрченко, телеведущую Анну Пескову и режиссера Олега Джураева.

Документ составляется Минкультом страны на основании обращений Совета нацбезопасности и обороны Украины, Службы безопасности и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. На сегодняшний день в перечне насчитывается 204 культурных деятеля. Кроме того, ведомство не убирает из списка тех лиц, которые ушли из жизни уже какое-то время назад. Так, например, в документе до сих пор фигурируют имена Иосифа Кобзона и Валентина Гафта.