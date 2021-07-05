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Владимир Меньшов скончался от коронавируса

Полина Долганова

Общество
Владимир Меньшов скончался от коронавируса
Мультимедийная выставка «Необъятный Разянов» в честь девяностолетия режиссера открылась в малом манеже / Фото: «Вечерняя Москва»

Актер и режиссер Владимир Меньшов скончался от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщается на сайте киноконцерна Мосфильм.

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коронавирусВладимир Меньшовсмерть
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