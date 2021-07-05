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Безработного мужчину жестоко избили на юге Москвы

Анастасия Колоскова

Происшествия
Безработного мужчину жестоко избили на юге Москвы
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Наряд скорой помощи доставил в больницу мужчину с тяжелыми травмами. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 5 июля.

Медики сообщили о поступившем в отделение полиции. Известно, что 57-летнего безработного мужчину доставили из квартиры, расположенной по Варшавскому шоссе, дом 122. У пострадавшего диагностировали закрытый перелом ребер и травматический пневмоторакс (скопление воздуха в плевральной полости — прим. «ВМ»).

По данному факту правоохранители проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства произошедшего.

Ранее «ВМ» сообщала, что неизвестный жестоко избил москвича на западе столицы.

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