«Трава — товар маргинальный»: что будет с ценами на зелень и салат в России

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Увеличение отечественного производства зелени и салатов приведет к снижению стоимости на данные товары в магазинах. Однако есть риск, что при чрезмерном росте предложений на зелень некоторые производители столкнутся с убытком. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил бывший замминистра сельского хозяйства России, профессор, доктор экономических наук Леонид Холод.

Ранее СМИ писали, что потребление салатов и трав в России к 2030 году увеличится на 25 процентов по сравнению с показателем за этот год и составит 290 тысяч тонн. Кроме того, в ближайшие десять лет производство зелени и салатов, выращенных на вертикальных городских фермах, будет ежегодно расти на 35 процентов. Доля данной органической продукции на российском рынке увеличится за это время до десяти процентов.

Кроме того, предполагается, что через десять лет рынок органической продукции может увеличиться в четыре раза — до 40 миллиардов рублей. Также зеленый товар обладает экспортным потенциалом, поэтому в ближайшие годы доля органики в структуре экспорта отечественной сельхозпродукции может достигнуть 10–15 процентов.

— Если увеличится производство, то по всем самым простым законам рыночной экономики цена снизится. Товар маргинальный. Достаточно небольшого увеличения производства внутреннего, чтобы цена могла понизиться. И люди, которые будут этим заниматься, должны хорошенько проанализировать рынок и повышать производство настолько, чтобы не попасть потом в убытки, — сказал эксперт.

Также он добавил, что если страна будет производить больше салатов и зелени, то, конечно, предложений на рынке станет больше. Если предложение будет расти быстрее спроса, то цены опустятся, если медленнее спроса — цены повысятся.

— Но спрос пока что не растет. И плюс трава, салат — товар маргинальный достаточно. Там есть пределы объективные увеличения предложения. Можно быстро наполнить рынок, а потом иметь проблемы со сбалансированием и сохранением этого производства, — сказал эксперт.

Поэтому предпринимателям перед увеличением производства, по словам собеседника «ВМ», сначала надо посмотреть, насколько рынок абсорбирует увеличившуюся товарную массу, чтобы не прогореть.

— Понижать цену ниже себестоимости — значит увеличивать производство, сталкиваться с убытками и уничтожать производство, — добавил Холод.