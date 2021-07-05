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Минфин заявил, что говорить о налоговой донастройке рано

Марина Найденкова

Экономика
Минфин заявил, что говорить о налоговой донастройке рано
Фото: Pixabay

Обсуждать конкретные бюджетные параметры на ближайшую трехлетку пока рано. Об этом «Вечерней Москве» заявили в пресс-службе Минфина России в ответ на запрос издания после сообщений в прессе о донастройке налоговой системы на 400 миллиардов рублей.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перенаправил вопрос об обсуждаемой концепции донастройки налоговой системы в правительство.

— Говорить о конкретных бюджетных параметрах на ближайшую трехлетку сейчас преждевременно. На прошедшем заседании бюджетной комиссии обсуждались в основном вопросы, связанные с доведением базовых бюджетных ассигнований. Это стандартный этап бюджетного процесса, — сообщили «ВМ» в ведомстве.

В понедельник, 5 июля, газета «Ведомости» со ссылкой на источники сообщила, что правительство обсуждает концепцию донастройки налоговой системы на 2022–2024 годы, которая поможет принести в бюджет дополнительные 400 миллиардов рублей в год.

По сообщению издания, инициативу обсуждали в том числе в контексте поиска источников финансирования для комплекса новых прорывных проектов. Источники заявляли, что в рамках донастройки обсуждается повышение налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургической отрасли, расширение и корректировка режима налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяной отрасли, корректировка системы уплаты акцизов, в частности улучшение администрирования или введение новых сборов, а также донастройка налогообложения состоятельных лиц и другие меры.

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