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Москвич избил возлюбленную до смерти в квартире на юге столицы

Юлия Павлушова

Происшествия
Москвич избил возлюбленную до смерти в квартире на юге столицы
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Липецкая улица Карта всех событий

Житель столицы стал фигурантом уголовного дела после избиения сожительницы до смерти. Об этом в понедельник, 5 июля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По словам представителя ведомства, инцидент произошел в начале июля в квартире, которая находится на Липецкой улице. 33-летний мужчина, проживающий в ней, поссорился со своей возлюбленной. В какой-то момент мужчина вышел из себя и избил ее. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Позже москвич пришел в полицию и во всем сознался. Он рассказал, что ссора произошла во время распития спиртного.

Юлия Иванова уточнила, что следствие направит в суд ходатайство о заключении мужчины под стражу.

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