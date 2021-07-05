Пять предприятий локализовали свои производства в Москве в 2021 году

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Пять предприятий локализовали свои производства в городе в 2021 году, они планируют инвестировать в развитие около 1,5 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в понедельник, 5 июля.

— С начала года столичные власти помогли разместить свое производство пяти предприятиям, общая площадь подобранных площадок составляет порядка девяти тысяч квадратных метров. В результате компании планируют инвестировать в свое развитие около 1,5 миллиарда рублей, а также создать 163 новых рабочих места, — рассказал заммэра.

В их число вошли производители медицинских изделий, санитарно-гигиенического оборудования и средств для дезинфекции, детских игрушек, алмазных материалов, а также разработчик систем диагностики техсостояния промышленного оборудования. Площадки для предприятий подобрали специалисты «Агентства промышленного развития».

Услугами агентства, по словам Ефимова, в 2020 году воспользовались семь компаний, в развитие своих производств они вложили 1,7 миллиарда рублей. Компания-разработчик систем для диагностики технического состояния и защиты промышленного оборудования «Технекон» стала одной из обратившихся за помощью в агентство.

— Организация оказалась в сложной ситуации. Помещение, которое они арендовали в Капотне, необходимо было освободить в течение двух месяцев. Допустить, чтобы высокотехнологичная компания покинула столицу, мы не могли, — объяснил глава столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

С этой целью для компании нашли площадку на юге Москвы, она уже оформила в собственность около 3,5 тысячи квадратных метров. Предприятие увеличит число сотрудников на 40 человек и планирует вложить в развитие более 300 миллионов рублей.