Пять фильмов Владимира Меньшова, которые должен посмотреть каждый

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Режиссер и актер Владимир Меньшов скончался в понедельник, 5 июля, на 82-м году жизни. Причиной смерти стал коронавирус, с которым артист боролся последние две недели. «Вечерняя Москва» вспомнила пять самых главных фильмов Меньшова.

«Москва слезам не верит»

1/4 Фото: Москва слезам не верит, 1979 год 2/4 Фото: Москва слезам не верит, 1979 год 3/4 Фото: Москва слезам не верит, 1979 год 4/4 Фото: Москва слезам не верит, 1979 год

Премьера картины состоялась в 1979-м. В 1980-м фильм стал лидером кинопроката в СССР: тогда его посмотрели около 90 миллионов человек. В фильме рассказывается история трех провинциальных девушек, которые ищут в столице счастье, любовь и достаток. Однако судьба каждой из них складывается по-разному.

«Любовь и голуби»

1/4 Фото: Любовь и голуби, 1984 год 2/4 Фото: Любовь и голуби, 1984 год 3/4 Фото: Любовь и голуби, 1984 год 4/4 Фото: Любовь и голуби, 1984 год

Знаменитую картину «Любовь и голуби» Меньшов снял в 1984-м. Главный герой фильма — работник леспромхоза Василий Кузякин — увлекается разведением голубей. Однажды он получает травму на производстве и отправляется на курорт. Там его ждет встреча с Ларисой Захаровной, с которой у Василия завязывается роман. После возвращения домой у Кузякина начинается новая жизнь.

«Ширли-мырли»

1/3 Фото: Ширли-мырли, 1995 год 2/3 Фото: Ширли-мырли, 1995 год 3/3 Фото: Ширли-мырли, 1995 год

Удивительную историю трех братьев-близнецов, никогда не знавших друг друга, Меньшов снял в 1995-м. По сюжету один из героев попал в детский дом и стал знаменитым музыкантом, другого в младенчестве подбросили в табор — теперь он цыганский барон, а третий решил стать вором. Именно он похитил дорогой алмаз, благодаря которому все жители СССР смогут позволить себе трехлетний отдых на Канарах.

«Розыгрыш»

1/2 Фото: Розыгрыш, 1976 год 2/2 Фото: Розыгрыш, 1976 год

В 1976-м Меньшов дебютировал как режиссер, сняв картину «Розыгрыш». Сюжет фильма основан на противостоянии двух школьников — нового ученика Игоря Грушко и признанного лидера класса Олега Комаровского. Первый уверен, что самое главное в жизни — честь и правда, а второй готов на все, если игра стоит свеч. Со временем конфликт в классе разрастается все больше и больше.

«Зависть богов»

1/2 Фото: Зависть богов, 200 год 2/2 Фото: Зависть богов, 200 год

События снятого в 2000 году фильма происходят в 1983-м. Французский переводчик Андре и телевизионный редактор Соня встречаются в Москве. Между ними вспыхивают сильные чувства, и даже наличие семей не мешает влюбленным быть счастливыми вместе. Однако через несколько дней ситуация меняется.