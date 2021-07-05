Врачи объяснили, что нужно делать после коронавируса

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Человек, переболевший COVID-19, должен особенно внимательно относиться к своему здоровью. Дополнительные обследования в каждом конкретном случае назначает специалист. Об этом рассказали врачи в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам терапевта Надежды Чернышовой, нет общих рекомендаций для тех, кто перенес коронавирус.

— Нужно обязательно находиться в контакте со своим врачом и следить за самочувствием. При головных болях медработник назначит одно обследование, при изменении сердечного ритма — другое, — рассказала специалист.

Чернышова отметила, что при нормальном самочувствии переболевшему ковидом будет достаточно проходить профилактический осмотр раз в год.

Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с «ВМ» рассказала, что при отсутствии последствий после коронавируса достаточно сдать общие анализы крови и мочи. Также нужно обязательно пройти ПЦР-тест, отметила специалист.

С мнением терапевта согласился аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Он заметил, что при отсутствии симптомов в большинстве случаев посещение узких специалистов не требуется.

— Если человек переболел без последствий, ему не нужно проходить никаких специальных обследований. Однако тем, у кого были проблемы со стороны сердечно-сосудистой системы, желательно следить за свертывающей системой крови. После коронавируса у таких пациентов повышается риск тромбоза, — предупредил эксперт.

Болибок отметил, что после коронавируса часто возникают неприятные последствия. По словам специалиста, они касаются разных функций организма.

— Пациенты нередко жалуются на потерю вкуса и обоняния, проблемы с желудочно-кишечным трактом: боли в животе, колики, нарушения пищеварения. Многие отмечают, что стали неспособны сосредоточиться. Человеку о чем-то говорят, а он через две минуты забывает, — рассказал эксперт.

Последствия коронавируса относят к постковидному синдрому, отметил врач. По словам специалиста, облегчить его течение можно без обращения к медикам: для этого нужно вакцинироваться.

— Прививаться после болезни можно независимо от уровня антител. Их количество будет быстро уменьшаться, и через полгода человек может заразиться повторно. Мне кажется, нынешняя вспышка вызвана тем, что иммунитет тех, кто переболел этой зимой, ослабился. К тому же сейчас распространяется более заразный штамм, — рассказал специалист.

Другие эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой», согласились с мнением иммунолога. Так, Людмила Лапа отметила, что противопоказаний для вакцинации практически нет.

— Аллергики и страдающие аутоиммунными заболеваниями тоже должны прививаться, однако перед вакцинацией им нужно проверить здоровье. Если их заболевание обострено, прививку лучше сделать позже, — рассказала эксперт.

Надежда Чернышова отметила, что, если человеку все-таки нельзя прививаться, его задача — сделать так, чтобы люди в его окружении были вакцинированы.

— Никто из родственников не должен принести инфекцию домой. Также очень желательно соблюдать правила изоляции, избегать лишних контактов, — посоветовала врач.

После перенесенного коронавируса нужно создать щадящие условия для восстановления, уверен Болибок. Собеседник «ВМ» посоветовал не перенапрягать себя, соблюдая режим труда и отдыха. Желательно отдохнуть в санаторных условиях, заключил эксперт.