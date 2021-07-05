Названы самые покупаемые летом лекарства

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В зависимости от сезона в России растет спрос на отдельные группы лекарственных препаратов. Так в весенне-летний период это лекарства двух групп. Об этом «ВМ» сообщил директор по развитию RNC Pharma, эксперт фармацевтического рынка Николай Беспалов.

— Летом в основном востребованы всевозможные противоаллергические средства. Плюс некоторую коррективу вносит коронавирус. Спрос на препараты, которые имеют отношение к ковиду, он тоже повышается в период подъема заболеваемости, — пояснил специалист.

По словам Николая Беспалова, у востребованных импортных препаратов достаточно много российских, более дешевых аналогов. Как уточнил эксперт фармацевтического рынка, разброс цен на них достаточно большой, поэтому «нужно рассматривать каждую конкретную группу отдельно».