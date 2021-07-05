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Что делать, если вас сбил самокат

Игорь Синельников

Общество
Что делать, если вас сбил самокат
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Владельцы электросамокатов по закону приравнены к пешеходам. При столкновении с пешеходом их обяжут возместить причиненный ущерб. Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам эксперта, электросамокаты не считаются источником повышенной опасности. При ДТП с самокатом его владелец должен только компенсировать нанесенный вред, отметил юрист.

— На сегодняшний день владельцы самокатов приравнены к пешеходам. Если человек пострадал в результате наезда электросамоката, то здесь действует 1064-я статья Гражданского кодекса, в которой сказано: тот, кто причинил вред, должен его компенсировать. Для определения суммы ущерба нужно провести экспертизу, — рассказал специалист.

Эксперт заметил, что в результате аварии может пострадать не только здоровье человека. Порванная одежда тоже считается поводом для обращения за компенсацией, рассказал собеседник «ВМ».

В случае гибели пешехода для водителя самоката наступит уголовная ответственность: это будет считаться причинением смерти по неосторожности, уточнил юрист.

Славнов уверен, что владельцы скоростных самокатов должны проходить профессиональное обучение с выдачей водительского удостоверения. Тогда при ДТП к ним смогут применить более строгое наказание, отметил эксперт.

— Если водителей самокатов обяжут получать права, при аварии их будут приравнивать к автомобилистам. Я считаю, что это правильно: на самокат часто встают люди, которые понятия не имеют, как на нем ездить, — рассказал собеседник «ВМ».

Славнов также порекомендовал владельцам самокатов надевать защиту во время езды. Даже обыкновенный велосипедный шлем при аварии может спасти водителю электросамоката жизнь, заключил юрист.

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