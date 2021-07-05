Нейроцифролог раскрыл способ, как узнать свой главный принцип-помощник

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Когда человек знает свой главный принцип по жизни, ему легче развиваться и достигать поставленных целей. Об этом «ВМ» рассказал нейроцифролог Вадим Безделев. Чтобы узнать свой главный принцип, нужно сделать простой расчет.

Для этого необходимо сложить все числа в дате рождения. Например, если это 12.05.1993, то в сумме получается 30. Этот показатель нужно привести к однозначному числу. То есть сложить три и ноль, выйдет три. Таким образом каждое получившиеся значение расшифровывается по-своему.

«1»

«Единицы» — лидеры всегда и во всём. Даже самый главный их принцип звучит так: «я всё решу, всё сделаю, а вам лишь нужно идти за мной». Таким людям свойственно вести других за собой, ведь практически в каждой ситуации они выступают как лидеры.

«2»

Некие «пацифисты на валерьянке», которые верят в людей и мир во всём мире. В них до последнего живёт надежда на лучшее, а главный девиз: «любовь, терпение и спокойствие».

«3»

Тройки с особым подходом относятся к каждому делу. Как минимум, их действия не всегда стандартны и ожидаемы, так как ими руководит стойкая жизненная позиция о творчестве. В каждом шаге и слове проглядывается нечто необычное и присущее только этому человеку.

«4»

«Тише едешь — дальше будешь» — говорят четвёрки, и неспроста! Это их принцип, который позволяет добиваться больших достижений, но медленным и более безопасным и надёжным путём. Кто знает? Возможно, это и есть весь секрет такого необычайного успеха.

«5»

«Свобода — это роскошь», а вот для пятёрок — вещь крайне необходимая. Запереть их в «клетке» не получится, потому что они сделают всё, чтобы обрести свободу вновь. Основным принципом по жизни для них служит: «безграничная свобода в действиях, мыслях и желаниях».

«6»

Шестёркам нравится постоянно о ком-то заботиться, отдавать часть себя, чтобы облегчить жизнь другому. Иными словами, жертвенность и сочувствие их главный принцип, который помогает не зачерстветь в суровых условиях современной жизни.

«7»

Постоянное развитие и поиск себя — вот что не даёт людям с числом семь потеряться в жизни как личность. Основным принципом, который движет и руководит ими, служит: «учение — это свет, а неученье — тьма».

«8»

Восьмёрки — весьма бойкие люди. Когда на их пути встаёт преграда, то они с легкостью её перешагивают, словно небольшой бордюр на тротуаре. В основе их личностного стержня лежит утверждение: «нет таких трудностей, которые невозможно преодолеть».

«9»

Помните кота Леопольда со знаменитой фразой: «ребята, давайте жить дружно»? Вот девятки — это воплощение мультяшного героя в жизни. Им чужды разборки, ссоры и скандалы. Такие люди всегда ищут способ решить всё мирным и безобидным путём для каждой стороны спора.