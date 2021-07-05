Зрителей ждут яркие выступления авиагрупп

На авиасалоне МАКС-2021, который пройдет в подмосковном Жуковском 20–25 июля, зрители увидят новинки отечественной авиатехники и зрелищную программу полетов. Гостей и участников ждет выступление пилотажных групп. Среди них признанная команда настоящих асов синхронного пилотажа мирового класса «Русь». Летчики этой группы, сформированной в 1987 году на базе Вяземского учебного авиационного центра, на протяжении многих лет демонстрируют традиции российской летной школы во всем мире. Пилотаж выполняется на самолетах L-39. В арсенале «Руси» сложнейшие элементы высшего пилотажа, такие как «Проход сквозь строй», «Вентилятор», «Зеркало», «Сердце», «Фонтан» и «Тюльпан». Фигуры выполняются группой от четырех до шести машин. Во время маневров расстояние между самолетами — считаные метры. Перегрузки, испытываемые летчиками во время показательных выступлений, составляют от −4 до +8 единиц. Это значит, что в какие-то моменты пилоты могут ощущать на себе давление веса, в восемь раз больше их собственного. Не менее зрелищно выглядят и элементы одиночного пилотажа в исполнении летчиков группы. Фигуры «Колокол», «Восходящая штопорная бочка» с набором высоты неизменно вызывают восторг зрителей по всему миру.

Будут продемонстрированы и новинки. В этом году на салоне представят ближнемагистральный пассажирский лайнер МС-21-310 с российским двигателем ПД-14, региональный турбовинтовой Ил-114-300, легкомоторный самолет ЛМС-901 «Байкал», очередные модификации самолета «Сухой Суперджет» SSJ100, модернизированный противопожарный вертолет, разработанный в Конструкторском бюро Камова, Ка-32А11М. Как сообщают организаторы, самые яркие мероприятия и экспозиции, состоявшиеся в рамках салона, посвященные передовым разработкам и технологиям, а также проектам по импортозамещению, программам международного сотрудничества, будут поощрены в разных номинациях. Причем одна из них будет для самых молодых участников в возрасте от 14 до 25 лет, представляющих научные разработки или новые технологии.

— Популярность конкурса «Золотые крылья МАКС» растет — мы видим большой интерес участников к мероприятию. Важно и то, что конкуренция усиливается из-за роста уровня заявок. От салона к салону появляется все больше ярких экспозиций, выверенных маркетинговых акций, зрелищных мероприятий, — отметил Виталий Ступицкий, руководитель направления по организационному обеспечению мероприятий.

Организаторы говорят, что программа составлена так, что интересно будет как специалистам, так и просто любителям авиации.

CПРАВКА

Первый Международный авиационно-космический салон МАКС-93 прошел с 31 августа по 5 сентября 1993 года. В его работе приняли участие 260 предприятий, в том числе 82 иностранные фирмы из 17 стран мира. В соответствии с указанием президента России единым местом проведения авиасалонов была определена территория ЛИИ им. М. М. Громова в Жуковском Московской области. Выставки в дальнейшем стали регулярно проводиться по нечетным годам.