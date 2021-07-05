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Умерла дочь эксперта шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Марианны Абравитовой

Иван Юминов

Общество
Умерла дочь эксперта шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Марианны Абравитовой
Фото: Instagram/marianna_abravitova

Умерла Милана Абравитова, дочь психолога, эзотерика и эксперта шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» Марианны Абравитовой.

— Церемония прощания с моей дочерью Миланой состоится завтра в 11:15, — написала психолог.

Церемония пройдет по адресу Пятницкое шоссе, 6-й километр. Она не стала уточнять причины смерти, но ее подруга назвала это «кошмаром» и отметила, что виделась с ней буквально шесть дней назад, сообщает «СтарХит».

Подписчики Абравитовой были шокированы этой новостью, многие не смогли поверить, что ее дочь ушла из жизни в столь раннем возрасте.

«Что случилось? Мои соболезнования… Слов нет»; «Вечная память, красавица! Скорбим. Разделяю вашу боль утраты»; «Господи, какое горе! Соболезную. Такая молодая и красивая»; «Наши соболезнования, Марианна. Это невосполнимая утрата»; «Примите глубочайшие соболезнования, и держитесь»; «Мои самые искренние соболезнования. Милана, ты была милой и очень доброй девочкой»; «Держитесь и примите наше самое искреннее сочувствие такой тяжелой утрате», — написали ошарашенные поклонники.

экспертАндрей Малаховсмерть
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