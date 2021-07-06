Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Эксперт рассказал, можно ли вычислить прослушку смартфона

Игорь Синельников

Общество
Эксперт рассказал, можно ли вычислить прослушку смартфона
Фото: Pexels

Наличие странной иконки в уведомлениях может говорить о том, что разговор записывается. Однако узнать о прослушке можно не всегда. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Специалист отметил, что вычислить вмешательство со стороны государственных служб невозможно.

— Если человека прослушивают спецслужбы, он об этом никак не узнает. Мнение о том, что в этом случае якобы раздаются какие-то щелчки, не соответствует действительности. Запись снимается с линии, сам телефон в процессе никак не участвует, — рассказал эксперт.

По словам Муртазина, мошенники не имеют доступа к таким технологиям. В некоторых ситуациях они могут установить софт, который будет переадресовывать звонки. Однако в этом случае вычислить прослушку можно по непонятной иконке в строке уведомлений, отметил эксперт.

Специалист заметил, что иногда злоумышленники идут на хитрость.

— Людям, которые представляют интерес, дарят так называемого троянского коня. Это дорогой смартфон, измененный на аппаратном уровне: он умеет записывать и передавать разговоры, — рассказал собеседник «ВМ».

Однако на практике такой способ прослушки применяется редко, заключил Муртазин.

Читайте также:
Эксклюзивы «Вечерней Москвы»прослушкасмартфоны
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Все мнения
О проекте