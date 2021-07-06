Эксперт рассказал, можно ли вычислить прослушку смартфона

Фото: Pexels

Наличие странной иконки в уведомлениях может говорить о том, что разговор записывается. Однако узнать о прослушке можно не всегда. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.



Специалист отметил, что вычислить вмешательство со стороны государственных служб невозможно.



— Если человека прослушивают спецслужбы, он об этом никак не узнает. Мнение о том, что в этом случае якобы раздаются какие-то щелчки, не соответствует действительности. Запись снимается с линии, сам телефон в процессе никак не участвует, — рассказал эксперт.



По словам Муртазина, мошенники не имеют доступа к таким технологиям. В некоторых ситуациях они могут установить софт, который будет переадресовывать звонки. Однако в этом случае вычислить прослушку можно по непонятной иконке в строке уведомлений, отметил эксперт.



Специалист заметил, что иногда злоумышленники идут на хитрость.



— Людям, которые представляют интерес, дарят так называемого троянского коня. Это дорогой смартфон, измененный на аппаратном уровне: он умеет записывать и передавать разговоры, — рассказал собеседник «ВМ».



Однако на практике такой способ прослушки применяется редко, заключил Муртазин.