Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Наталья Сергунина: Онлайн-курс для начинающих волонтеров проведут в Москве

Иван Юминов

Город
Наталья Сергунина: Онлайн-курс для начинающих волонтеров проведут в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Обучающая программа «Включайся!» ресурсного центра «Мосволонтер» пройдет в дистанционном формате с 12 по 17 июля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина во вторник, 6 июля.

— Город регулярно проводит курсы и интенсивы для волонтеров. Программа «Включайся!» пройдет уже в третий раз в этом году. А всего за последние полгода было организовано более 30 обучающих программ, — рассказала заммэра.

Общая аудитория программ превысила 6,5 тысячи людей, большая часть из которых являлась молодежью, добавила Сергунина. Новый курс рассчитан на горожан любых возрастов — от школьников до людей старшего поколения.

На нем они смогут узнать основные принципы добровольчества, а также изучат этикет и структуру волонтерских корпусов. В первый день на установочной сессии слушатели получат план обучения и смогут задать вопросы, а затем их ждут вебинары и практические упражнения.

— Я стала куратором программы, потому что была уверена, что могу быть полезной, научить новичков конкретным вещам и механизмам, которые они смогут применить как в волонтерстве, так и в обычной жизни, в повседневных ситуациях. С другими ребятами-кураторами мы ведем за собой команду с самого начала: отвечаем на вопросы, даем советы, — рассказала волонтер-куратор Екатерина Кузнецова.

Ей удалось победить страх перед публичными мероприятиями именно благодаря программе, поэтому она стала участвовать в городских программах в качестве тимлидера. Теперь от выступлений она получает удовольствие и понимает, как нужно собирать и анализировать обратную связь от волонтеров, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
волонтерыНаталья Сергунина«Мосволонтер»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Все мнения
О проекте