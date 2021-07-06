Наталья Сергунина: Онлайн-курс для начинающих волонтеров проведут в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Обучающая программа «Включайся!» ресурсного центра «Мосволонтер» пройдет в дистанционном формате с 12 по 17 июля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина во вторник, 6 июля.

— Город регулярно проводит курсы и интенсивы для волонтеров. Программа «Включайся!» пройдет уже в третий раз в этом году. А всего за последние полгода было организовано более 30 обучающих программ, — рассказала заммэра.

Общая аудитория программ превысила 6,5 тысячи людей, большая часть из которых являлась молодежью, добавила Сергунина. Новый курс рассчитан на горожан любых возрастов — от школьников до людей старшего поколения.

На нем они смогут узнать основные принципы добровольчества, а также изучат этикет и структуру волонтерских корпусов. В первый день на установочной сессии слушатели получат план обучения и смогут задать вопросы, а затем их ждут вебинары и практические упражнения.

— Я стала куратором программы, потому что была уверена, что могу быть полезной, научить новичков конкретным вещам и механизмам, которые они смогут применить как в волонтерстве, так и в обычной жизни, в повседневных ситуациях. С другими ребятами-кураторами мы ведем за собой команду с самого начала: отвечаем на вопросы, даем советы, — рассказала волонтер-куратор Екатерина Кузнецова.

Ей удалось победить страх перед публичными мероприятиями именно благодаря программе, поэтому она стала участвовать в городских программах в качестве тимлидера. Теперь от выступлений она получает удовольствие и понимает, как нужно собирать и анализировать обратную связь от волонтеров, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.