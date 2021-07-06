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Столичные парки подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности

Анастасия Колоскова

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Столичные парки подготовили программу ко Дню семьи, любви и верности
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московские парки пригласили горожан на бесплатные виртуальные лекции и мастер-классы, посвященные Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Так, Музей-усадьба «Кусково» на онлайн-лекции расскажет о любовных историях графов Шереметевых, в том числе, какПетр I женил воеводу Бориса Шереметева на красавице Анне Салтыковой вопреки его желанию стать монахом. Видеозапись появится на YouTube-канале музея 7 июля в 15:00.

8 июля в 10:00 все желающие смогут увидеть семейные видеоклипы, которые сняли подписчики страниц Лианозовского парка в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook и Instagram.

8 июля, в день памяти православных святых Петра и Февронии, в 12:00 Бабушкинский парк напомнит об историю любви покровителей. Руководитель отдела «Музыкальный фольклор» детской школы искусств имени С.И. Мамонтова Мария Некалина прочтет «Повесть о Петре и Февронии Муромских», основанной на преданиях и являющуюся памятником древнерусской литературы. Видео появится на страницах Бабушкинского парка в социальных сетях.

Усадьба Воронцово посвятит онлайн-лекцию русским народным свадебным традициям и обрядам. Видеозапись появится 8 июля в 18:00 на страницах усадьбы Воронцово в соцсетях усадьбы.

Кроме того, пользователи Cети смогут стать участниками мастер-класса по декорированию семейной ключницы в технике декупаж, который пройдет 8 июля в 18:00 в аккаунтах Гончаровского парка в социальных сетях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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