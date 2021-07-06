Столичные зоомагазины и ветклиники показали стабильный рост выручки в период пандемии

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Зоомагазины и ветеринарные клиники стали одними из тех предприятий торговли и услуг, которые смогли успешно пережить пандемию с экономической точки зрения.

Так, например, по словам заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, в мае 2021 года выручка магазинов, в которых продаются товары для животных, выросла на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Кроме того, в зоомагазинах увеличилось число рабочих мест.

Всего количество организаций, представляющих ветеринарную отрасль, увеличилось в Москве с 285 до 311 с 2019 по 2020 год.

В мае прошлого года выручка ветеринарных клиник составила 570 миллионов рублей. Этот показатель на 6 миллионов превышает результаты «доковидного» января. Таким образом, снижение оборотов не было зафиксировано. В мае текущего года доходы ветклиник выросли до 802 миллионов рублей.

Согласно данным Аналитического центра столицы, в мае 2020 года — в разгар пандемии — по сравнению с «доковидным» январем зоомагазины потеряли 7 процентов выручки. Такой результат можно считать нормой, учитывая майские праздники. При этом в марте 2020 года, перед пиком антиковидных ограничений в Москве, владельцы домашних питомцев купили товаров почти на 2 миллиарда рублей.