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«Монреаль» одержал победу над «Тампой»

Анастасия Колоскова

Спорт
«Монреаль» одержал победу над «Тампой»
Фото: pixabay.com/ru

Хоккеисты «Монреаль Канадиенс» обыграли «Тампу-Бэй Лайтнинг» в четвертом матче серии финала Кубка Стэнли, который прошел в «Белл-Центре» в Монреале.

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев льда. Серию голов открыл на 16-й минуте матча Джон Андерсон из «Монреаля». Соперники сравняли счет перед завершением второго периода. Шайбу отправил в ворота Баркли Гудроу (38). Канадцы вновь вырвались вперед в третьем периоде. Автором гола стал дебютант финала Кубка Стэнли россиянин Александр Романов (49). Спустя пять минут Патрик Марун (54) из «Лайтнинг» снова сравнял счет. Победный гол в овертайме принадлежит Андерсону, оформившему дубль.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский смогу отразить 18 бросков из 21. После четырех матчей в серии ведут «молнии» (3-1). Пятый матч пройдет 8 июля на «Амали-Арене».

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