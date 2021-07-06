Выставка «Анималия» откроется в центре «РОСИЗО»

Фото: Пресс-служба «РОСИЗО»

Государственный музейно-выставочный центр «РОСИЗО» приглашает москвичей и гостей столицы увидеть проект «Анималия. Трогательная выставка». Здесь представят произведения классиков анималистического жанра и работы современных скульпторов.

Посетители перенесутся в мир дикой природы, где им встретятся «Носорог» Д. Намдакова, «Пантера» Д. Успенского, «Жираф» Б. Черствого, «Медведица» А. Белашова, «Волк» и «Кабан» В. Эрдынеева, «Большая черепаха» Е. Гоманова и другие представители фауны. Каждая скульптура индивидуальна, в каждой заложен характер художника, его размышления о жизни, его чувства и настроение.

Экспонаты выставки можно трогать, гладить, чувствовать кончиками пальцев, пропуская через себя форму, пластику, фактуру произведения, что особенно ценно для людей с ограниченными возможностями по зрению. При этом объекты экспозиции помещены на специальные подиумы, чтобы было удобнее «рассматривать» их руками. Кроме того, центр «РОСИЗО» подготовил текстовое сопровождение выставки, выполненное шрифтом Брайля.

Выставка открыта с 8 июля по 5 сентября, сообщает пресс-служба центра.