Андрей Бочкарев: Участок ЮВХ от улицы Полбина до Курьяновского бульвара готов наполовину

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Строительство улично-дорожной сети с искусственными сооружениями на участке Юго-Восточной хорды от улицы Полбина до Курьяновского бульвара завершены на 50 процентов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в настоящее время подрядчик завершает устройство опор для эстакады протяженностью 382 метра, которая будет проходить над Батюнинской улицей. Готовность опор к настоящему моменту уже превышает 70 процентов.

— Окончание монолитных работ запланировано на август, — уточнил заммэра.

Он также добавил, что в районе примыкания Батюнинского проезда к эстакаде появится съезд на местную дорожную сеть. Кроме того, инженеры учитывали в процессе работ густую коммуникационную сеть.

Путепровод основной части хорды проходит вдоль депо «Перерва». Этот участок характеризуется как сложный, так как там находится большое количество подземных коммуникаций. Так, перед специалистами стояла задача определить оптимальное направление для искусственного сооружения. Строители ведут работы в безопасных условиях. Об этом рассказала генеральный директор группы компаний «Моспроект-3» Анна Меркулова.

Она подытожила, что инженерам удалось сохранить пропускную способность местной дорожной сети в зоне работ на эстакаде. Такого результата удалось достичь благодаря использованию временных опор в процессе монтажа пролетных строений.