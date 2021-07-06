Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Моника Беллуччи вместе с дочерью снялась для обложки Vogue

Анастасия Колоскова

Общество
Моника Беллуччи вместе с дочерью снялась для обложки Vogue
Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для обложки журнала Vogue вместе со своей 16-летней дочерью Девой Кассель, которая удивительно похожа на свою звездную мать. Кадры с фотосессии появились в социальных сетях знаменитости.

На снимках Моника и Дева предстали в одинаковых образах. На них надеты темные платья, подчеркивающие фигуру, из-под которых выглядывает нижнее белье. Прическа и макияж мамы и дочери практически не отличаются.

— Спасибо за невероятные мгновения и эмоции! — подписала фотографии Беллуччи в официальном Instagram-аккаунте.

Пост знаменитости за несколько часов набрал несколько сотен тысяч лайков. Подписчики осыпали комплиментами актрису и ее очаровательную дочь.

«Ну какие красавицы, вы только посмотрите!»; «Боже мой! Удивительная девушка!»; «Я не верю, не верю глазам своим. Хочу жениться!» — прокомментировали снимки фолловеры.

Ранее 56-летняя актриса рассказала, как провела период самоизоляции со своими дочерьми от Венсана Касселя — Девой и Леони.

Читайте также:
Моника Беллуччифотографиидочь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Все мнения
О проекте