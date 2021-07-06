Моника Беллуччи вместе с дочерью снялась для обложки Vogue

Фото: instagram.com/monicabellucciofficiel

Итальянская актриса Моника Беллуччи снялась для обложки журнала Vogue вместе со своей 16-летней дочерью Девой Кассель, которая удивительно похожа на свою звездную мать. Кадры с фотосессии появились в социальных сетях знаменитости.

На снимках Моника и Дева предстали в одинаковых образах. На них надеты темные платья, подчеркивающие фигуру, из-под которых выглядывает нижнее белье. Прическа и макияж мамы и дочери практически не отличаются.

— Спасибо за невероятные мгновения и эмоции! — подписала фотографии Беллуччи в официальном Instagram-аккаунте.

Пост знаменитости за несколько часов набрал несколько сотен тысяч лайков. Подписчики осыпали комплиментами актрису и ее очаровательную дочь.

«Ну какие красавицы, вы только посмотрите!»; «Боже мой! Удивительная девушка!»; «Я не верю, не верю глазам своим. Хочу жениться!» — прокомментировали снимки фолловеры.

Ранее 56-летняя актриса рассказала, как провела период самоизоляции со своими дочерьми от Венсана Касселя — Девой и Леони.