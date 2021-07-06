Немое кино с оркестром покажут в Сокольниках
Сеть кинотеатров «Москино» приглашает посетителей 14 июля в Сокольники. Здесь в летнем кинотеатре состоится показ программы «Немое кино с оркестром».
Зрителям представят фильмы с участием Чарльза Чаплина и Бастера Китона.
Лирическая комедия «Скиталец» расскажет о бродячем музыканте, который, странствуя по городам, спасает от злодеев-цыган маленькую белокурую поденщицу, увозит ее и влюбляется.
В комедии «У моря» дурачится и устраивает переполох смешной человек в котелке и с тросточкой. Конечно, он флиртует с девушками, удирает от полицейских и дерется с толстым великаном.
А действие фильма «Кони-Айленд» происходит в парке аттракционов, где главный герой, сбежав от жены, решил приударить за другой женщиной.
Показ сопровождает выступление аутентичного джазового ансамбля, сообщается на сайте «Москино».