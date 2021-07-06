В июле изменится расписание движения поездов на Савеловском направлении

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Расписание движения некоторых поездов Савеловского направления Московской железной дороги изменится в середине июля в связи с ремонтно-путевыми работами. Об этом во вторник, 6 июля, сообщила пресс-служба МЖД.

В будние дни с 7 по 16 июля поезда будут ходить по другому расписанию. Эти изменения были внесены в связи с капитальным ремонтом на участке Дмитров — Каналстрой. Пресс-служба МЖД также предупреждает, что в эти дни с 08:00 до 16:00 некоторые поезда не будут курсировать на участках Лобня — Икша — Дубна, Икша — Савелово и Дмитров — Вербилки.

С 12 по 16 июля с 01:00 до 5:00 на станции Лобня будут проводиться работы. В связи с этим несколько электричек на маршрутах Москва — Лобня — Икша и Лобня — Дмитров будут удалены из расписания. Режим некоторых поездов претерпит изменения — время отправления, время прибытия и количество остановок на маршруте изменятся.

Московская железная дорога призывает пассажиров заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно как на самих вокзалах и станциях, так и на официальном сайте РЖД и в мобильном приложении.