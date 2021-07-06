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Московский планетарий расскажет о «Космических угрозах человечеству»

Ольга Маркова

Развлечения
Московский планетарий расскажет о «Космических угрозах человечеству»
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Московский планетарий приглашает посетителей 8 июля на мероприятия «Летнего лектория». Здесь, на самой большой в городе астрономической площадке «Парк неба», находящейся на крыше звездного дома, летом рассказывают о самых интересных фактах о Космосе.

Тема лекции ближайшего четверга — «Космические угрозы человечеству». Фантастические фильмы говорят людям о том, что главными врагами человеческой цивилизации являются пришельцы и метеориты. Однако, это далеко не так.

Есть гораздо более реальные опасности. Например, солнечные супервспышки, способные отбросить нашу цивилизацию в девятнадцатый век, а также близкие взрывы сверхновых планет. Также на лекции обсудят возможность заражения внеземными микробами, столкновения с Туманностью Андромеды и воздействия гамма-всплесков.

После завершения лекции будут организованы наблюдения звездного неба в выносные телескопы, сообщается на сайте планетария.

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