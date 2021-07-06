Количество пассажиров МЖД в июне увеличилось более чем в полтора раза

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В июне 2021 года услугами перевозок Московской железной дороги воспользовалось около 59 миллионов пассажиров, что более чем в полтора раза превышает количество поездок за тот же период прошлого года. Повысился интерес и к поездам дальнего следования, где количество перевезенных человек увеличилось почти в три раза — с 786 тысяч до практически 2,2 миллиона человек, сообщает пресс-служба МЖД.

Общий пассажирооборот на МЖД с начала этого года составил более 330 миллионов человек. При этом пассажиров поездов дальнего следования среди них всего порядка десяти миллионов. Несмотря на такую серьезную разницу, оба показателя за год выросли на 30 процентов.

Не отстает от железной дороги и Московское центральное кольцо (МЦК), где только за июнь этого года проехало более 12 миллионов пассажиров. Это в 1,7 раза больше, чем было зафиксировано за аналогичный период 2020 года. Самыми популярными в этом месяце оказались станции Площадь Гагарина, Нижегородская и Ростокино — каждой из них воспользовалось чуть меньше миллиона человек. По данным, опубликованным на сайте МЖД 6 июля, с начала своей работы МЦК перевезло уже более 600 миллионов пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении серии проектов по благоустройству территорий возле нескольких станций Киевского направления МЖД. На станциях в том числе появятся парковки и современные остановки общественного транспорта с навесами.