Иван Купала — 2021: что делать в ночь на 7 июля, чтобы привлечь деньги и узнать суженого

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В ночь на 7 июля отмечается народный праздник Иван Купала, с которым связано множество мифических преданий и обычаев. По древней традиции в эту ночь девушки проводят ритуалы, чтобы узнать свою судьбу и имя суженого.

Известно множество способов гадания в эту необычную ночь.

Среди них — гадание на подорожнике. Для этого девушке нужно сорвать лист подорожника, растущего у дороги, и положить под подушку, сказав при этом следующие слова: «Попутник-трипутник, ты живешь при дороге, видишь как старого, так малого, покажи мне моего суженого». Согласно преданию, во сне она может увидеть своего жениха.

Гадание на 12 травах может предсказать девушке скорую свадьбу. Перед сном ей нужно собрать травы и, не глядя на букет, положить его под подушку. Если утром там найдется 12 и больше разных видов трав, можно начинать выбирать свадебное платье.

Одним из самых известных способов является гадание на венке. Незамужние девушки опускают сплетенный венок в реку или озеро. Первой из них сыграет свадьбу та, чей венок отплывет дальше остальных.

При отсутствии поблизости водоема можно погадать на костре. Венки бросают в огонь, и чей быстрее сгорит — та первая и выйдет замуж.

Тем, кто хочет финансового благополучия, можно совершить заговор на деньги. Для этого перед отходом ко сну нужно опустить монеты большого номинала в стеклянную посуду с родниковой водой или росой. Проснувшись, монеты следует вынуть и спрятать в доме.

Также в эту ночь можно загадать желание и сорвать первый попавшийся листок с клена. Желание исполнится, если число острых углов на листочке будет четным.

С праздником связано множество погодных примет.

Так, если в этот день будет ливень — жди долгую засуху. А вот попасть под дождь 7 июля предвещает человеку удачу в деньгах. Осадки в этот день идут к плохому урожаю пшеницы, а гроза — к неурожаю орехов. Радуга сулит большую удачу, а солнечная и безоблачная погода — обилие фруктов.

Главным обычаем ночи на Ивана Купалу является разжигание огромного костра, в центре которого устанавливали символ солнца — колесо на шесте. У костра в давние времена собирались все жители деревни. Молодые люди плясали и водили хороводы. А парочки прыгали через огонь, держась за руки. Если костер удавалось перепрыгнуть, не разомкнув рук — любовь будет крепкой.

В купальском огне по преданию сжигали рубашку больного человека, чтобы исцелить его.

Также в этот день было принято купаться в реках и озерах, умываться росой и ходить по траве босиком. Кроме того, на праздник существовала традиция ходить в баню и обливать друг друга водой из ведер.