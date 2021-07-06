Умер известный армянский музыкант Дживан Гаспарян
На 93-м году жизни скончался народный артист Армянской ССР, музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Об этом во вторник, 6 июля, рассказал его внук Дживан Гаспарян — младший в Facebook.
— С прискорбием сообщаю о моей большой утрате. Покойся с миром, — написал он.
Дживан Гаспарян в 1948 году вступил в ансамбль национальной песни и танца. Он представлял Армянскую ССР на международных конкурсах. Позже артист работал с музыкантами Питером Гэбриелом, Хансом Циммером и Брайном Мэем.
Армянский музыкант исполнял музыку в саундтреке к фильму «Гладиатор». Его труды отмечены четырьмя медалями ЮНЕСКО.