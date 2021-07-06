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Умер известный армянский музыкант Дживан Гаспарян

Юлия Павлушова

Общество
Умер известный армянский музыкант Дживан Гаспарян
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

На 93-м году жизни скончался народный артист Армянской ССР, музыкант и мастер игры на дудуке Дживан Гаспарян. Об этом во вторник, 6 июля, рассказал его внук Дживан Гаспарян — младший в Facebook.

— С прискорбием сообщаю о моей большой утрате. Покойся с миром, — написал он.

Дживан Гаспарян в 1948 году вступил в ансамбль национальной песни и танца. Он представлял Армянскую ССР на международных конкурсах. Позже артист работал с музыкантами Питером Гэбриелом, Хансом Циммером и Брайном Мэем.

Армянский музыкант исполнял музыку в саундтреке к фильму «Гладиатор». Его труды отмечены четырьмя медалями ЮНЕСКО.

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