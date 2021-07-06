Сергей Собянин: Московский урбанистический форум — 2021 собрал рекордное число спикеров

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Московский урбанистический форум — 2021 (МУФ) собрал 480 спикеров. Это число является рекордным за всю историю проведения мероприятия. Об этом во вторник, 6 июля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

В пресс-службе напомнили, что из-за эпидемической ситуации в городе в этом году форум проходит в онлайн- и в офлайн-формате.

— Это позволило привлечь рекордное число участников дискуссий за всю историю МУФ — 480 спикеров (в 1,6 раза больше, чем в 2019 году), в том числе 188 иностранных экспертов из 37 стран мира, — говорится в сообщении.

Кроме того, в 100 мероприятиях деловой программы форума приняли участие свыше 1,2 тысячи специалистов из 18 стран мира. Среди них также были представители разных регионов России.

Трансляции мероприятия в общей сложности посмотрели более 100 тысяч человек из 75 стран. Работу форума освещали 320 представителей СМИ из 45 изданий и порталов. На тему форума в интернете вышло более 6,5 тысячи публикаций, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, в столичном концертном зале «Зарядье» 1 июля состоялось открытие Московского урбанистического форума — 2021. Первым выступал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании «Города-суперзвезды. Слагаемые успеха».

Прямая трансляция данного выступления проходила на страницах форума в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» в 10:00 1 июля.

Также в течение всего ивента в различных залах проходили разные мероприятия. Всего на форуме использовались девять залов: «Москва», «Орион», «Сириус», «Альтаир», «Центавр», «Вега», Urban Health, «Капелла Onlinе» и «Альдебаран Online».