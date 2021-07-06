«Бузовы, Монеточки, Милохины»: спортивный обозреватель дал характеристику современным СМИ

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Средства массовой информации постепенно переходят с печатных страниц на электронные устройства, заявил спортивный обозреватель, писатель и сценарист Константин Осипов. По его словам, становится не так важен коллектив и обмен мнениями, как владение большим потоком информации и умение совладать с ним.

Сегодняшняя цифровая платформа не в силах заменить общение с коллегами и руководством, считает Осипов. Невозможно в полной мере погрузиться в работу, если в графике нет летучек и собраний, ведь это — «основа основ» любого СМИ, добавил журналист.

Спортивный обозреватель признает, что сегодня достаточно хороших специалистов, работающих на разных площадках. Однако больше всего Осипов обеспокоен тем, что цифровые технологии наносят вред рабочей среде, поскольку оттуда постепенно исчезает такое важное явление, как профессиональная школа.

Писатель также подчеркнул, что еще одной проблемой современной журналистики является потеря ее образовательного предназначения. Более интересен сейчас развлекательный контент. Причиной такой тенденции можно считать вечно скучающего читателя, который не хочет тратить время на серьезные темы, передает ФАН.

Константин Осипов считает, что каждый должен работать в своей профессиональной среде и не лезть в чужие. Он обеспокоен тем, что «Бузовы, Монеточки, Милохины» приходят на спортивные передачи, хотя не имеют к ним никакого отношения. Журналист приводит в пример реалити-шоу «Дом-2» и упоминает, что смотрел его, чтобы понять, в чем суть. Ему это было интересно как писателю, но никогда он не стал бы критиковать телепередачу, потому что это — не его сфера.