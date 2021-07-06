«Похожи на секту»: доктор Ковальков раскритиковал интервальное голодание

Фото: Youtube / А поговорить?

Люди, придерживающиеся интервального голодания, больше похожи на секту или касту, заявил диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. По его словам, самый главный вопрос заключается в том, кто будет отвечать за негативные последствия такой схемы питания.

— Они все повторяют одно и то же: «Это образ жизни». Я отвечаю, что диета — это и есть образ жизни. Они говорят, что «нет, это не диета и не голодание». Я уже устал с ними спорить, — сказал Ковальков.

Говоря о минусах интервального голодания, он заметил, что, во-первых, любая диета рано или поздно заканчивается и человек «скатывается» к тому, с чего он начал.

— Во-вторых, прежде чем назначать какое-либо питание, надо вначале обследовать человека, вдруг он впадет в гликемическую кому от такого голодания, — сказал Ковальков и подчеркнул, что самый главный вопрос заключается в том, кто будет конкретно отвечать за это.

Видео опубликовано на Youtube. Также диетолог назвал предположительную причину популярности интервального голодания.

— Та девочка, которая ведет Instagram-курсы по интервальному голоданию, она сразу «сольется». И почему у нас развелось так много сторонников разных типов диет? Наверное, потому, что официальной медицины, которая занималась бы ожирением, у нас нет вообще, — заключил Ковальков.