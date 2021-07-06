Москвичи смогут ездить по скидке на Казанском направлении МЖД до конца 2021 года

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Пассажиры Казанского направления МЖД получат возможность экономить на поездках в столицу до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК во вторник, 6 июля.

— Совместная акция ЦППК и Московского метрополитена, запущенная 12 мая на Казанском направлении МЖД, продлена до 31 декабря этого года. В рамках акции стоимость разового билета на маршруты от 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала равна стоимости проезда до железнодорожной станции Выхино, — рассказали в ведомстве.

Проезд от данных станций до Сортировочной и Электрозаводской обойдется горожанам на 26 рублей дешевле, а до Казанского вокзала поездка будет дешевле на 52 рубля. Скидка применится только для поездки в Москву по разовым билетам «туда-обратно».

Стоимость абонементов «Ежедневно» на десять дней, «На количество поездок» и «Выходного дня» также снижена. В список станций, участвующих в акции, вошли, в частности, Раменское, Кратово, Ильинская, Быково, Малаховка, Томилино, а также Коренево, отмечается на сайте ЦППК.