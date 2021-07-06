Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Москвичи смогут ездить по скидке на Казанском направлении МЖД до конца 2021 года

Иван Юминов

Город
Москвичи смогут ездить по скидке на Казанском направлении МЖД до конца 2021 года
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Пассажиры Казанского направления МЖД получат возможность экономить на поездках в столицу до конца года. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК во вторник, 6 июля.

— Совместная акция ЦППК и Московского метрополитена, запущенная 12 мая на Казанском направлении МЖД, продлена до 31 декабря этого года. В рамках акции стоимость разового билета на маршруты от 20 областных станций до Сортировочной, Электрозаводской и Казанского вокзала равна стоимости проезда до железнодорожной станции Выхино, — рассказали в ведомстве.

Проезд от данных станций до Сортировочной и Электрозаводской обойдется горожанам на 26 рублей дешевле, а до Казанского вокзала поездка будет дешевле на 52 рубля. Скидка применится только для поездки в Москву по разовым билетам «туда-обратно».

Стоимость абонементов «Ежедневно» на десять дней, «На количество поездок» и «Выходного дня» также снижена. В список станций, участвующих в акции, вошли, в частности, Раменское, Кратово, Ильинская, Быково, Малаховка, Томилино, а также Коренево, отмечается на сайте ЦППК.

Читайте также:
ЦППКскидка на билетыКазанское направление МЖД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Соломатина
Елена Соломатина

Пять принципов летнего питания

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Замечаем ли мы хорошее?

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Демон из машины: когда искусственный интеллект уничтожит кучу профессий

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Все мнения
О проекте