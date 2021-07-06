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ФСБ задержала эстонского консула в Санкт-Петербурге

Анастасия Волоснова

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ФСБ задержала эстонского консула в Санкт-Петербурге
Фото: sevbutovo.mos.ru

Сотрудники ФСБ задержали консула Эстонии Марта Лятте при получении им материалов закрытого характера от гражданина России. Об этом рассказали во вторник, 6 июля, в Центре общественных связей ФСБ.

В ведомстве уточнили, что эстонского дипломата задержали в Санкт-Петербурге 6 июля. Сотрудники ФСБ пояснили, что к консулу примут меры, так как его деятельность имела враждебный характер по отношению к России.

В Генеральном консульстве Эстонии в Санкт-Петербурге в настоящее время служат шесть консулов, один из которых — Лятте, пишет ТАСС.

Ранее правоохранительные органы Германии задержали россиянина, который работает на научно-технической кафедре в одном из университетов Германии, по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ. По данным прокуратуры, россиянин с октября 2020 по июнь 2021 года три раза встретился с агентами РФ.

В частности, на двух из трех предполагаемых встреч мужчина раскрыл спецслужбам информацию, которую он получил во время работы в университете. За информирование россиянин получил наличные деньги.

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