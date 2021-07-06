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Подросток купил квартиру в Москве по поддельным документам и выставил ее на продажу

Анастасия Волоснова

Происшествия
Подросток купил квартиру в Москве по поддельным документам и выставил ее на продажу
Фото: МВД
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица Карта всех событий

В Москве задержали 17-летнего подростка, подозреваемого в мошенничестве. Об этом «Вечерней Москве» рассказал во вторник, 6 июля, начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

В марте 2021 года застройщик заключил с подростком сделку купли-продажи квартиры на Сельскохозяйственной улице. Стоимость жилья составила 17,5 миллиона рублей.

На просьбу застройщика предоставить документы родителей мальчик выслал решение органов опеки о признании его полностью дееспособным гражданином. Однако позже стало известно, что документ является подделкой. Кроме того, подросток отправил в компанию поддельное платежное поручение, не заплатив за квартиру.

Несмотря на уведомление застройщика о непоступлении денег, мальчик начал публиковать объявления о продаже «купленной» квартиры. Он вскрыл дверь и поменял замок, а также прописался в ней.

Сотрудники полиции разыскали и задержали 17-летнего подозреваемого. Мальчик находится под подпиской о невыезде.

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