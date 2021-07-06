Единственная набравшая 400 баллов на ЕГЭ выпускница раскрыла секрет успеха

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Упорный труд, четкая стратегия и подготовка помогли единственной сдавшей ЕГЭ на 400 баллов в этом году выпускнице. Об этом 17-летняя школьница Алика Осадчая из Ростова-на-Дону рассказала во вторник, 6 июля.

Девушка сдавала русский и английский языки, историю и обществознание. По всем четырем предметам она получила 100 баллов. Осадчая отметила, что заранее выбрала направления и в течение двух лет целенаправленно шла к такому результату.

— Иногда целыми неделями приходилось отказываться от встреч с друзьями, которые тщетно пытались позвать меня на прогулку. Какие-то праздники приходилось посвящать учебе, но, думаю, эти небольшие лишения окупились, — отметила Осадчая, передает РИА Новости.

Она добавила, что на данный момент у нее в планах — поступление в МГИМО на факультет международного права, а также переезд в Москву на постоянное место жительства.

Ранее публицист Анатолий Вассерман заявил, что выпускникам надо давать второй шанс на получение достойного результата ЕГЭ. Школьники, которые могли бы написать тест хорошо, но получили низкий балл, возможно, использовали бы вторую попытку в резервные дни сдачи. По словам эксперта, для определения тех выпускников, которые могут претендовать на пересдачу, следует организовать работу специальной комиссии.